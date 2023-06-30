Растения, посадив которые на даче, можно будет забыть о муравьях

Острый перец можно выращивать самостоятельно, а после использовать для борьбы с муравьями.

Стручки перца высушивают и измельчают в порошок в кофемолке. Делать это лучше в очках и перчатках во избежание попадания жгучего растения в глаза, нос и на кожу.

Порошок нужно насыпать в муравейник и по "местам активности насекомых".

Фенхель и вовсе распугивает вредителей прямо на грядках. Также действенен и отвар из растения.

Понадобятся 200 гр. зонтиков фенхеля, 2 столовые ложки семян фенхеля и 1 л воды. Состав кипятят, настаивают на протяжении некоторого времени и им опрыскивают растения.