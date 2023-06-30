Вырастить свеклу на сорняках: какая грядка обеспечит корнеплоду бурный рост

Дачники со стажем экспериментальным путем разработали своеобразный вид грядок, который способствует эффективному росту картофеля. Для этого подойдет даже заросший пыреем участок.

Здесь надо огородить грядку бортиками. Уложить на дно сухую траву, порубленные стебли прошлогоднего бурьяна. Все притоптать, потом несколько раз полить из шланга, чтобы растительные остатки основательно подмокли.

Сверху образовавшегося "ковра" выложить слой смеси торфа с обычной почвой (в соотношении 1:1). Грядка на этом готова.

Семена нужно сеять рядками. Замульчировать грядку подвяленной резаной травой. Удобрять растение при этом ничем не нужно. Свекла на весь сезон будет обеспечена питательными веществами от разлагающихся растительных остатков.

Такая грядка долго удерживает влагу, гарантирует доступ воздуха к корням. Пырей при такой технологии тоже не прорвется сквозь толщу грядки. Урожай корнеплода на такой грядке будет вдвое больше обычного.

Корнеплоды будут как на подбор - ровные, гладкие, вкусные. А после уборки свеклы останется компост, на котором можно выращивать другие культуры.