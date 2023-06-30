Праздник менархе: день, который ненавидят все японки

С одной стороны, в Японии принято замалчивать все, что связано с этим физиологическим процессом. Даже прокладки в магазинах здесь упаковывают под прилавком в непрозрачный пакет.

Но при этом принято праздновать наступление первой менструации, приглашая гостей, чтобы отметить это событие.

Во время такого праздника к столу подают красные блюда: яблоки, фасоль и очень дорогой красный рис.

Каждый, кто приходит в гости, понимает, что за событие здесь празднуют. А сама девочка в этот момент буквально сгорает со стыда.

Подобные обычаи есть и во многих других культурах, например, в Мексике. Но там эта тема не является табуированной.