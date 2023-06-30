Как обрезать листья огурцов, чтобы увеличить урожай

Обрезку нужно проводить только в солнечную погоду, лучше всего – рано утром. За раз можно удалять не более трех листьев.

Места срезов следует обработать, чтобы в них не попала инфекция. Для этого используются раствор марганцовки и древесная зола.

Срезать нужно нижние листья, которые касаются земли и повышают риск развития болезней, но никак не влияют на урожай.

Также необходимо удалить поврежденные и пожелтевшие листья, растительность с признаками заболевания.