У клубники сохнут ягоды: почему так и как исправить ситуацию

Иногда ягоды клубники прямо на грядке начинают сохнуть. В чем причина? Эксперты уточняют, что чаще всего причина кроется в недостатке влаги либо нехватки питательных веществ при формировании ягод.

Однако причины могут быть еще и более опасными. Что это за причины?

Ягоды клубники могут страдать от фузариозного увядания (сухой гнили). При таком заболевании листья клубники начинают сохнуть по краям. Чтобы избавить растение от болезни, надо опрыскать кусты специальным раствором. Для его приготовления 10 г Фундазола развести в 10 л воды.

Еще одна причина засыхания клубники - вертициллезное увядание. Куст при таком недуге увядает и засыхает буквально за неделю. Сначала засыхают его нижние листья, потом верхние. Краснеют черешки, а ягоды - приобретают бурую окраску.

Избавить растение от недуга поможет раствор Фитоспорина (2-3 ч.л. на 10 л воды).

Такую реакцию могут вызвать и трипсы. Чтобы это проверить, надо подложить под кустик ягоды белый лист бумаги и потрясти. Если начнут падать мелкие жучки размером в 1 мм - это трипсы. Избавиться от них помогут препараты Фитоверм или Биоверт.