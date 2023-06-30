Правильный полив огурцов в разные фазы развития растения

20:09 2023-06-30

До того как огурцы вступят в фазу цветения, нужно увлажнять грядки дважды в 7 дней. На 1 м кв. приходится 4 - 5 л воды.

Конечно, при поливе любой культуры, включая огурцы, важно учитывать осадки. После того как долгое время лил дождь, 1 полив можно пропустить.

С ростом овощей увлажнять грядки нужно 1 раз в 5 дней. Объем полива такой же - 4 - 5 л на м. кв.

После формирования завязей и до сбора последнего огурчика воды потребуется больше -  3 раза в неделю, а на м кв. теперь нужно 8-12 л воды.

Начиная с середины августа, влагу на грядках с огурцами восполняют 1 раз в 10 дней с 7 - 8 л воды. До окончания дачного сезона схема полива остается такой же.

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