Правильный полив огурцов в разные фазы развития растения

Конечно, при поливе любой культуры, включая огурцы, важно учитывать осадки. После того как долгое время лил дождь, 1 полив можно пропустить.

С ростом овощей увлажнять грядки нужно 1 раз в 5 дней. Объем полива такой же - 4 - 5 л на м. кв.

После формирования завязей и до сбора последнего огурчика воды потребуется больше - 3 раза в неделю, а на м кв. теперь нужно 8-12 л воды.

Начиная с середины августа, влагу на грядках с огурцами восполняют 1 раз в 10 дней с 7 - 8 л воды. До окончания дачного сезона схема полива остается такой же.