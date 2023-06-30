Победа над слизнями: рекомендации дачников со стажем

Первое, на что следует обратить внимание, полив, который осуществлять нужно утром во избежание создания благоприятных условий для размножения слизней.

Сорняков на огороде также быть не должно, так как они являются местом скопления вредителей.

Никаких куч листьев оставлять на участке не надо, так как это тоже место, где прячутся непрошенные гости. Также нельзя забывать все время рыхлить землю.

Поможет в борьбе со слизнями и содержание на участке кур и уток, которые лакомятся ими.

В отсутствие птиц поможет влажное бревно-ловушка для беспозвоных.

Маршруты, по которым передвигаются "гады", посыпают солью, но нельзя сыпать продукт прямо на посадки, так как это может навредить культурным растениям.

Урожайность будет гораздо выше, если слизней удастся победить.