Знающий огородник дал рекомендации по разведению острого перца на даче и получению богатого урожая

С выращиванием острого перца могут справиться даже новички, главное, усвоить основные требования к уходу. А он особо не отличается от ухода за другими огородными растениями.
Готовим место
Выбираем солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной землей. Почвосмесь обогащаем компостом, калием, фосфором, кальцием.
Растения должны быть высажены с интервалом в 45 см.
Просторная посадка обеспечивает достаточное поступление кислорода к растениям, а их корням хватит места чтобы хорошо развиться и укрепиться.
Подкормка и полив
За регулярными поливами надо следить, не допуская переувлажнения или пересыхания почвы.
Подкормки позволяют перцам расти крепкими и здоровыми, а впоследствии давать хорошие урожаи. Лучше всего вносить сбалансированное минеральное удобрение.
Мульча
Мульчирование посадок тоже положительно влияет на урожайность.
Натуральная мульча превращается в питательную органику, она же защищает растение от пересыхания, перегрева и сорняков.
Мульчирование способствует удержанию влаги в земле и улучшает структуру почвы.
Профилактика гнили
Перцы часто страдают от цветочной гнили, как и томаты. Проблема может возникнуть из-за дефицита кальция.
Исправляем эту ситуацию так: добавляем в почву растительную золу, можно также полить растения отваром из скорлупы яиц.
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