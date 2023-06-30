Знающий огородник дал рекомендации по разведению острого перца на даче и получению богатого урожая

С выращиванием острого перца могут справиться даже новички, главное, усвоить основные требования к уходу. А он особо не отличается от ухода за другими огородными растениями.

Готовим место

Выбираем солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной землей. Почвосмесь обогащаем компостом, калием, фосфором, кальцием.

Растения должны быть высажены с интервалом в 45 см.

Просторная посадка обеспечивает достаточное поступление кислорода к растениям, а их корням хватит места чтобы хорошо развиться и укрепиться.

Подкормка и полив

За регулярными поливами надо следить, не допуская переувлажнения или пересыхания почвы.

Подкормки позволяют перцам расти крепкими и здоровыми, а впоследствии давать хорошие урожаи. Лучше всего вносить сбалансированное минеральное удобрение.

Мульча

Мульчирование посадок тоже положительно влияет на урожайность.

Натуральная мульча превращается в питательную органику, она же защищает растение от пересыхания, перегрева и сорняков.

Мульчирование способствует удержанию влаги в земле и улучшает структуру почвы.

Профилактика гнили

Перцы часто страдают от цветочной гнили, как и томаты. Проблема может возникнуть из-за дефицита кальция.

Исправляем эту ситуацию так: добавляем в почву растительную золу, можно также полить растения отваром из скорлупы яиц.