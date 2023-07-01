Дачный эксперт объяснил, можно ли сажать томаты вместе с перцами и получать хорошие урожаи

Для некоторых растений выращивание по соседству идет только на пользу, но иногда совместные посадки могут быть губительными.
Как быть с томатами и перцами, можно ли сажать их вместе и получать при этом отличные результаты.
Компаньонская посадка предполагает благотворное взаимное влияние растений, когда они помогают друг другу, повышая устойчивость к заболеваниям и вредителям, улучшая урожайность.
В дикой природе такое случается сплошь и рядом, растения практически никогда не растут в одиночку и все время взаимодействуют друг с другом.
Растениям будет хорошо рядом, если им нечего делить. Когда обоим хватает воды и питания, если у них нет общих вредителей и болезней.
Назовем условия, при которых совместная посадка помидоров и перцев может быть удачной.
Обеспечьте растениям достаточное личное пространство. Соблюдаем интервал в 30-60 см между кустиками. Между рядами оставляем до 60 см.
При выращивании в контейнерах растения не достигают больших размеров и растут компактно.
Обязательно подвязываем все растения для поддержки, особенно в период плодоношения.
Обрезаем нижние листики, это позволяет растению лучше насыщаться кислородом.
Подкармливайте перцы и томаты. Обоим растениям подойдет такой вариант: жидкое удобрение из рыбного бульона или ламинарий.
Подкормку даем каждые 2 недели, пока продолжается основной вегетационный период.
Высаживайте рядом с томатами и перцами зелень: петрушку, укроп, салат.
Не забывайте об умеренности и регулярности полива. Лучший вариант при совместном выращивании - капельное орошение.
В целом при соблюдении простых требований перец и томаты будут отлично расти вместе и порадуют хорошим урожаем.
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