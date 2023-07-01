Дачный эксперт объяснил, можно ли сажать томаты вместе с перцами и получать хорошие урожаи

Для некоторых растений выращивание по соседству идет только на пользу, но иногда совместные посадки могут быть губительными.

Как быть с томатами и перцами, можно ли сажать их вместе и получать при этом отличные результаты.

Компаньонская посадка предполагает благотворное взаимное влияние растений, когда они помогают друг другу, повышая устойчивость к заболеваниям и вредителям, улучшая урожайность.

В дикой природе такое случается сплошь и рядом, растения практически никогда не растут в одиночку и все время взаимодействуют друг с другом.

Растениям будет хорошо рядом, если им нечего делить. Когда обоим хватает воды и питания, если у них нет общих вредителей и болезней.

Назовем условия, при которых совместная посадка помидоров и перцев может быть удачной.

Обеспечьте растениям достаточное личное пространство. Соблюдаем интервал в 30-60 см между кустиками. Между рядами оставляем до 60 см.

При выращивании в контейнерах растения не достигают больших размеров и растут компактно.

Обязательно подвязываем все растения для поддержки, особенно в период плодоношения.

Обрезаем нижние листики, это позволяет растению лучше насыщаться кислородом.

Подкармливайте перцы и томаты. Обоим растениям подойдет такой вариант: жидкое удобрение из рыбного бульона или ламинарий.

Подкормку даем каждые 2 недели, пока продолжается основной вегетационный период.

Высаживайте рядом с томатами и перцами зелень: петрушку, укроп, салат.

Не забывайте об умеренности и регулярности полива. Лучший вариант при совместном выращивании - капельное орошение.

В целом при соблюдении простых требований перец и томаты будут отлично расти вместе и порадуют хорошим урожаем.