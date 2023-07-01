От нематоды и фитофторы: какие аптечные средства помогут и растениям на огороде

Какими аптечными средствами и зачем запасаются опытные дачники? Лекарствами от гельминтов. Они помогут избавить растения от нематоды.

Чтобы приготовить нужное средство, нужно 2-3 таблетки растворить в 10 л воды. Таким раствором надо полить зараженные посадки, и от нематоды не останется следа. Эти же таблетки защитят капусту от капустной мухи. Для решения проблемы будет достаточно 2-3 поливов.

В свою очередь, такие антибиотики как Трихопол, Ампициллин и Эритромицин помогут в борьбе со злостной фитофторой и бурой пятнистостью. Нужно растворить 2-3 таблетки в ведре воды и опрыскать посадки.

В аптечке настоящего огородника всегда должна быть и янтарная кислота. Она укрепляет иммунитет растений, активирует их рост и развитие, обезвреживает яды.

Для этого надо опрыскать картофельные посадки раствором, приготовленным из расчета 10 г янтарной кислоты на 10 л воды. Такая мера - отличная профилактика против заболевания фитофторозом. А еще она помогает увеличить урожай практически на 50 кг с сотки.

Посадки нужно опрыскивать посадки раз в неделю. Расход на каждую сотку - 2 л.