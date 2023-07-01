WP: Киев передал директору ЦРУ Уильяму Бёрнсу план начала переговоров с Москвой

«Военные стратеги в Киеве выразили Бёрнсу и остальным твердую уверенность в своей цели вернуть значительные территории к осени, разместить артиллерию и ракетные системы у границы Крыма, продвинуться дальше на восток, а затем начать переговоры с Москвой», — говорится в материале.

Согласно имеющейся в распоряжении редакции WP информации, соответствующий план киевского режима был передан Бёрнсу во время его необъявленного визита в Киев, который состоялся в июне.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад не разрешает Украине даже думать о мирных переговорах.