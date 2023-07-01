Пистолет Шона Коннери из шпионского фильма о Джеймсе Бонда продали более чем за 250 тысяч долларов

Изначально стоимость лота из фильма 1962 года, согласно оценкам аукционного дома Julien’s Auctions, составляла 150-200 тыс. долларов.

Фанаты Бондианы знают, что агент 007 сменил Beretta на Walther PP именно в "Докторе Ноу", так как в Ми-6 опасались, что Beretta может вновь подвести Джеймса.

С тех самых пор Walther стал главным оружием агента.

Напомним, актер Шон Коннери скончался 31 октября на 91-м году жизни в результате пневмонии.