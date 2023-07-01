Ученые Техасского университета A&M нашли способ продлить жизнь на 25%

16:53 2023-07-01

Ученые выяснили, что употребление выдержанных сыров в умеренном количестве помогает продлить жизнь. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Техасского университета A&M.

Отмечается, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе лабораторных экспериментов эксперты определили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%.

Они отметили, что вещество способно блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.

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