Ученые Техасского университета A&M нашли способ продлить жизнь на 25%

Отмечается, что в таких сырах, как чеддер, бри и пармезан содержится химическое вещество спермидин, которое помогает снизить артериальное давление, на 40% уменьшает вероятность сердечной недостаточности, а также других сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе лабораторных экспериментов эксперты определили, что добавление спермидина в рацион животных увеличило продолжительность их жизни на 25%.

Они отметили, что вещество способно блокировать размножение поврежденных клеток печени и тем самым предотвращать фиброз печени.