За последние 20 лет Татьяна Уильямс прошла более 100 операций по увеличению размера своих ягодиц

17:04 2023-07-01

Все эти процедуры были выполнены нелегально. В настоящее время у Татьяны объем ее ягодиц составляет впечатляющие 1,5 метра!

В 42 года она уже потратила 85 тысяч долларов на инъекции.

Общий вес силикона, который был введен в ее ягодицы, превышает семь килограммов.

В будущем она планирует еще больше увеличить размер своей пятой точки.

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