За последние 20 лет Татьяна Уильямс прошла более 100 операций по увеличению размера своих ягодиц

В 42 года она уже потратила 85 тысяч долларов на инъекции.
Общий вес силикона, который был введен в ее ягодицы, превышает семь килограммов.
В будущем она планирует еще больше увеличить размер своей пятой точки.
В 42 года она уже потратила 85 тысяч долларов на инъекции.
Общий вес силикона, который был введен в ее ягодицы, превышает семь килограммов.
В будущем она планирует еще больше увеличить размер своей пятой точки.
Храмова Оксана
Томаты можно смело назвать лидером среди самых популярных овощей, выращиваемых на даче. Но даже у опытных дачников бывают "проколы", когда урожай получается никакой. Разберемся, каких ошибок можно избежать.
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