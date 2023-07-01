Politico: попытка мятежа в России показала, что в мире не хотят ухода Путина

Это продемонстрировала попытка мятежа в РФ 24 июня. Несмотря на негативные заявления в адрес российского президента в связи с украинским конфликтом, главы большинства государств мира не хотят его резкого смещения с поста.

Причина в том, что за этим последует нестабильность, которая приведет к серьезным рискам.

В материале говорится, что лидеры многих государств тщательно проанализировали последствия смещения Владимира Путина, и только после этого выступили с заявлениями по поводу событий 24 июня. Даже в Вашингтоне не поддержали смену власти в России.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Глава компании Евгений Пригожин заявил, что российские военные якобы ударили ракетами по лагерям «вагнеровцев».

Впоследствии состоялись переговоры Пригожина с Александром Лукашенко. Глава ЧВК принял предложение белорусского президента об остановке движения «вагнеровцев» в сторону Москвы и отказе от дальнейшей эскалации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уйдет в Беларусь. Одновременно будет прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении главы ЧВК «Вагнер» за организацию вооруженного мятежа.