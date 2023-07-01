Опытный огородник раскрыл секреты банановой воды: это не всегда польза для растений

Раскроем сначала аргументы в пользу бананового удобрения. Во-первых, в бананах есть калий, однако некоторые другие растения содержат калий в гораздо большем количестве.
Очень много калия в авокадо, тыквах, киви.
Калий нужен растениям для активного роста и гармоничного развития.
Этот элемент помогает огородным культурам противостоять засушливой погоде, низким температурам, заболеваниям и паразитам.
При этом надо понимать, что замочив банановую кожуру в воде, мы не сможем извлечь из нее калий. Если вы хотите все же получить пользу из банана, то лучше использовать его для компоста.
Когда начинается процесс гниения и разложения, из плодов выделяются полезные вещества, включая калий.
А теперь поговорим о вреде, который может причинить растениям банановая вода.
Используя одну только банановую воду, вы лишите огородные культуры многих полезных веществ. Эта вода не даст растениям, все, что им нужно.
Также выращивание бананов в современных условиях редко бывает экологически чистым.
Как правило, их часто обрабатывают пестицидами, которые накапливаются в кожице и оттуда попадут в эту самую банановую воду.
Накормив таким удобрением растения, мы напитаем их ядом.
Вывод: удобрение на основе банановой воды не самый лучший вариант для ухода за огородом.
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