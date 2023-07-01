Опытный огородник раскрыл секреты банановой воды: это не всегда польза для растений

Раскроем сначала аргументы в пользу бананового удобрения. Во-первых, в бананах есть калий, однако некоторые другие растения содержат калий в гораздо большем количестве.

Очень много калия в авокадо, тыквах, киви.

Калий нужен растениям для активного роста и гармоничного развития.

Этот элемент помогает огородным культурам противостоять засушливой погоде, низким температурам, заболеваниям и паразитам.

При этом надо понимать, что замочив банановую кожуру в воде, мы не сможем извлечь из нее калий. Если вы хотите все же получить пользу из банана, то лучше использовать его для компоста.

Когда начинается процесс гниения и разложения, из плодов выделяются полезные вещества, включая калий.

А теперь поговорим о вреде, который может причинить растениям банановая вода.

Используя одну только банановую воду, вы лишите огородные культуры многих полезных веществ. Эта вода не даст растениям, все, что им нужно.

Также выращивание бананов в современных условиях редко бывает экологически чистым.

Как правило, их часто обрабатывают пестицидами, которые накапливаются в кожице и оттуда попадут в эту самую банановую воду.

Накормив таким удобрением растения, мы напитаем их ядом.

Вывод: удобрение на основе банановой воды не самый лучший вариант для ухода за огородом.