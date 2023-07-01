Опытный садовод рассказал, какие ошибки садоводства мешают вывести сорняки с участка

Сорняки могут появляться из-за плохой подготовки почвы перед посадкой. Они заводятся там, где земля слишком плотная или недостаточно насыщена питательными веществами.

Когда мульча слишком тонкая или не восполняется вовремя, в нее проникают сорняки и начитают там активно прорастать.

Плохой полив тоже способствует нашествию сорняков. Если воды слишком много, создается идеальная влажная среда для разрастания сорной травы.

Если воды мало, тогда страдают культурные растения, они слабеют от засухи, давая преимущества сорнякам. Они начинают тут же вытеснять культурные посадки.

Сорняки надо убирать на ранней стадии, когда с ними можно еще легко и быстро справиться. Если пустить процесс на самотек, то очень скоро эта борьба примет совсем другие масштабы.

Сорняки активно разрастаются, если не соблюдать правила севооборота, не делать взаимовыгодные совместные посадки.

Также хорошую среду для сорняков создает мусор на участке, неубранные опавшие листья, растительные остатки.

Для эффективной борьбы с сорняками можно создавать физические барьеры, которые остановят их рост механическим путем.

Стоит обратить внимание на такие современные приспособления, как коврики для сорняков, геотекстиль, ландшафтная ткань. Их удобно применять на садовых дорожках, грядках, клумбах.