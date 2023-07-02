Врачи назвали самые вредные новогодние традиции и призвали отказаться от оливье и шампанского во время застолья

Российский врач Тимур Асанов рассказал о новогодних привычках, от которых стоит отказаться.

Первым делом специалист рекомендует плановую уборку проводить не 31 декабря, а сделать это заранее. В противном случае к вечеру вы скорее всего устанете и будете раздражительным.

Также не стоит провожать старый год крепким алкоголем, а в 12 часов встречать новый шампанским, ведь смешивание алкоголя приводит к сильной интоксикации.

Самым ужасным для многих жителей постсоветских стран станет рекомендация отказаться от салата оливье, так он слишком калорийный для долгого застолья.

Последними двумя пунктами в списке стали отказ от встречи нового года за просмотром ТВ (вместо этого стоит потанцевать или погулять) и от открытия окон и дверей, дабы не допустит простуды.