Врачи назвали самые вредные новогодние традиции и призвали отказаться от оливье и шампанского во время застолья

Российский врач Тимур Асанов рассказал о новогодних привычках, от которых стоит отказаться.
Первым делом специалист рекомендует плановую уборку проводить не 31 декабря, а сделать это заранее. В противном случае к вечеру вы скорее всего устанете и будете раздражительным.
Также не стоит провожать старый год крепким алкоголем, а в 12 часов встречать новый шампанским, ведь смешивание алкоголя приводит к сильной интоксикации.
Самым ужасным для многих жителей постсоветских стран станет рекомендация отказаться от салата оливье, так он слишком калорийный для долгого застолья.
Последними двумя пунктами в списке стали отказ от встречи нового года за просмотром ТВ (вместо этого стоит потанцевать или погулять) и от открытия окон и дверей, дабы не допустит простуды.
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