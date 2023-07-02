Немецкие ученые нашли "белок бессмертия", его влияние на организм человека еще предстоит подробно изучить

Способность белка увеличить продолжительность жизни была подтверждена в ходе испытаний на плодовых мухах, которым ввели дополнительное количество сестрина в стволовые клетки.

Линда Патридж из Института биологии старения имени Макса Планка отметила, что сам по себе белок связывает определенные аминокислоты, а подавление этого процесса посредством его мутации замедляет процесс старения.

Отмечается, что мутированный сестрин в стволовых клетках кишечника мух продлил жизнь насекомых на 10%.