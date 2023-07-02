Тыквенные оладьи: Это быстро, полезно и очень вкусно

09:24 2023-07-02

Тыквенные оладьи могут стать оригинальной идеей на ужин или завтрак для вашей семьи.

Тыквенные оладьи могут стать оригинальной идеей на ужин или завтрак.

Тыква содержит много важных для здоровья витаминов и минералов. Благодаря содержанию витамина А овощ хорошо влияет на зрение. Он также содержит витамины C, K, E, B и кальций, магний, калий, фосфор, цинк, натрий и железо.

Кроме того, тыква богата бета-каротином, который предотвращает накопление холестерина в стенках артерий, поэтому регулярное употребление ее может помочь предотвратить атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.

Ингредиенты, содержащиеся в апельсиновых овощах, также помогают регулировать кровяное давление. Тыква низкокалорийна и содержит много клетчатки, благодаря чему улучшает перистальтику кишечника и способствует похудению.

Тыквенные оладьи: ингредиенты

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    Для всех, кто не знает, что приготовить из тыквы, для тех, кто ищет идею блюда на обед, а также для тех, кому нужно вдохновение для праздничных закусок - тыквенных блинов.

    Вот рецепт, который стоит записать в свою поваренную книгу. Для приготовления вкусного обеда вам понадобятся:

    - Небольшая тыква;
    - 30 грамм муки;
    - 200 мл молока;
    - две столовые ложки подсолнечного масла;
    - два яйца;
    - несколько веточек укропа;
    - соль по вкусу.

    Тыквенные оладьи легко и быстро готовятся, что, помимо прекрасного вкуса, безусловно, является их большим преимуществом.

    Тыквенные оладьи: рецепт

    Для приготовления тыквенных оладий вам понадобится: 

    1. Вымыть и очистить тыкву. Удалить семена и нарезать овощ кубиками. 
    2. Выложить тыкву в миску, добавить два яйца и растолочь блендером. 
    3. Укроп мелко нарезать. 
    4. Просейте муку через сито в тыквенное пюре, всыпьте соль и укроп. Перемешайте ложкой или миксером. 
    5. Добавить молоко и перемешать. Тесто должно быть густым, но иметь тягучую консистенцию. 
    6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте тонкий пласт теста. Пожарьте с обеих сторон.

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    Пикантные тыквенные оладьи прекрасно сочетаются с соленой творожно-кремовой начинкой.

    Вкусная идея - намазать блин сливочным сыром и положить на него копченую семгу. Тыквенные оладьи хорошо сочетаются с начинкой из паприки.

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