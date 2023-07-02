Тыквенные оладьи: Это быстро, полезно и очень вкусно

Тыквенные оладьи могут стать оригинальной идеей на ужин или завтрак.
Тыква содержит много важных для здоровья витаминов и минералов. Благодаря содержанию витамина А овощ хорошо влияет на зрение. Он также содержит витамины C, K, E, B и кальций, магний, калий, фосфор, цинк, натрий и железо.
Кроме того, тыква богата бета-каротином, который предотвращает накопление холестерина в стенках артерий, поэтому регулярное употребление ее может помочь предотвратить атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.
Ингредиенты, содержащиеся в апельсиновых овощах, также помогают регулировать кровяное давление. Тыква низкокалорийна и содержит много клетчатки, благодаря чему улучшает перистальтику кишечника и способствует похудению.
Тыквенные оладьи: ингредиенты
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Для всех, кто не знает, что приготовить из тыквы, для тех, кто ищет идею блюда на обед, а также для тех, кому нужно вдохновение для праздничных закусок - тыквенных блинов.
Вот рецепт, который стоит записать в свою поваренную книгу. Для приготовления вкусного обеда вам понадобятся:
- Небольшая тыква;
- 30 грамм муки;
- 200 мл молока;
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- два яйца;
- несколько веточек укропа;
- соль по вкусу.
Тыквенные оладьи легко и быстро готовятся, что, помимо прекрасного вкуса, безусловно, является их большим преимуществом.
Тыквенные оладьи: рецепт
Для приготовления тыквенных оладий вам понадобится:
1. Вымыть и очистить тыкву. Удалить семена и нарезать овощ кубиками.
2. Выложить тыкву в миску, добавить два яйца и растолочь блендером.
3. Укроп мелко нарезать.
4. Просейте муку через сито в тыквенное пюре, всыпьте соль и укроп. Перемешайте ложкой или миксером.
5. Добавить молоко и перемешать. Тесто должно быть густым, но иметь тягучую консистенцию.
6. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте тонкий пласт теста. Пожарьте с обеих сторон.
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Пикантные тыквенные оладьи прекрасно сочетаются с соленой творожно-кремовой начинкой.
Вкусная идея - намазать блин сливочным сыром и положить на него копченую семгу. Тыквенные оладьи хорошо сочетаются с начинкой из паприки.
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