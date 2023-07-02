Тыквенные оладьи: Это быстро, полезно и очень вкусно

Тыквенные оладьи могут стать оригинальной идеей на ужин или завтрак.

Тыква содержит много важных для здоровья витаминов и минералов. Благодаря содержанию витамина А овощ хорошо влияет на зрение. Он также содержит витамины C, K, E, B и кальций, магний, калий, фосфор, цинк, натрий и железо.

Кроме того, тыква богата бета-каротином, который предотвращает накопление холестерина в стенках артерий, поэтому регулярное употребление ее может помочь предотвратить атеросклероз, сердечные приступы и инсульты.

Ингредиенты, содержащиеся в апельсиновых овощах, также помогают регулировать кровяное давление. Тыква низкокалорийна и содержит много клетчатки, благодаря чему улучшает перистальтику кишечника и способствует похудению.

Тыквенные оладьи: ингредиенты