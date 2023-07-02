Сомнолог и профессор Роман Бузунов объяснил, как спать комфортно и без кошмаров

В интервью "Вечерней Москве" он признал, что нынешний год явно не способствует хорошему сну. Дневной стресс передается на сновидения, как своеобразный постстрессовый синдром.

Облегчить нагрузку для психики поможет абстрагирование от новостей. Днем было бы неплохо прогуляться пешком. Не менее важно для хорошего сна регулярно заниматься фитнесом и граничить потребление кофеина.

По словам профессора, существует две категории ночных кошмаров. В одних человеку периодически снятся различные сюжеты, где он пытается найти выход из ситуации. Если это получается, то случившееся забывается.

Вторая категория - навязчивые повторяющиеся кошмары, в которых человек не может найти выход и забыть этот сон. В последнем случае может потребоваться помощь психолога.