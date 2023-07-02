Названы опасные свойства чеснока, и особенно если это делать на голодный желудок

Оказалось, что есть чеснок в сыром виде, а также на пустой желудок опасно, потому что он может вызывать сильно раздражение слизистых тканей.
Не стоит принимать этот продукт часто, потому что это ведет к активизации выделения желудочного сока, желчи.
С особой осторожностью его следует есть людям с заболеваниями органов пищеварительной системы.
Чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни.
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