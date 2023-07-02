Вирусы специально изменяют поведение людей, чтобы те легче распространяли заразу между собой

09:36 2023-07-02

Например, за счет большего количества личных контактов. По их мнению, коронавирус способен изменять поведение зараженных, порой еще до возникновения характерных симптомов.

Эти изменения, утверждают они, делают людей более общительными, что заставляет их чаще встречаться с другими, чтобы заражать их. Конечно, неосознанно, но под воздействием вируса.

Подобное изменение в поведении может быть побочным эффектом целого ряда вирусов от COVID-19 и до обычной простуды, пишет портал. Ранее такие изменения наблюдались при гриппе и даже вирусе бешенства.

Теория заключается в том, что патогены идут на все ради повышения до максимума коэффициента репродукции, что обеспечивает их распространение и выживание.

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