Вирусы специально изменяют поведение людей, чтобы те легче распространяли заразу между собой

Эти изменения, утверждают они, делают людей более общительными, что заставляет их чаще встречаться с другими, чтобы заражать их. Конечно, неосознанно, но под воздействием вируса.

Подобное изменение в поведении может быть побочным эффектом целого ряда вирусов от COVID-19 и до обычной простуды, пишет портал. Ранее такие изменения наблюдались при гриппе и даже вирусе бешенства.

Теория заключается в том, что патогены идут на все ради повышения до максимума коэффициента репродукции, что обеспечивает их распространение и выживание.