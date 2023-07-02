Японцы начали продажу алкогольного супа быстрого приготовления

В состав нового японского супа входит сакэ и традиционный бульон даси, который делают из ламинарии, скумбрии и соевого соуса.

Несмотря на список концентрированных морских ингредиентов – даси не имеет рыбного вкуса. Этот компонент часто используют в приготовлении супов с лапшой удон и соба, а также тушеных блюд с оденом.

Соотношение между ингредиентами – один к трем. Вкус продукта мягкий и сложный. Отмечается, что в нем есть сладкие, соленые и терпкие ноты.

Суп нужно употреблять горячим, предварительно разогрев в микроволновке. При высокой температуре алкоголь не испаряется. Даже после нагревания сакэ сохраняет 4% содержания алкоголя.

Такой суп из сакэ лучше не есть перед рабочим днем.