Квашеная капуста: Вот лучший домашний рецепт этого полезного продукта

Поэтому стоит употреблять ее как можно больше. Квашение капусты в домашних условиях гарантирует сохранение ее природных свойств. Сам процесс не сложен, достаточно проверенного рецепта.

Прежде чем приступить к квашению капусты, важно приобрести подходящие овощи.

Лучше всего выбирать капусту с крупным кочаном и компактной структурой, хорошим выбором будет поздний сорт. Мы можем мариновать капусту в большой бочке, ведре и банке поменьше. На рынке есть много емкостей, которые мы можем использовать в зависимости от размера порции, которую планируем приготовить.

Домашняя квашеная капуста - рецепт

Капусту нужно тщательно очистить от лишних листьев, разделить на более мелкие части и мелко нашинковать. Нарезать можно ножом, но это намного быстрее и лучше сделает обычный шинкователь. Если к капусте вы собираетесь добавить морковь и яблоки, их тоже следует очистить и натереть на терке.

Капусту (морковь и яблоко) следует тщательно перемешать с добавлением тмина, черного перца, душистого перца и лавровых листьев.

Затем разложите овощи слоями в пластиковой миске или ведре, пересыпая каждый слой порциями соли (1 столовая ложка соли на 1 килограмм овощей ). Подождите час, чтобы капуста размягчилась.

Следующим шагом будет положить капусту в емкость, в которой мы хотим ее мариновать. Если порция большая, лучше пока делать это постепенно, вымешивая, например, деревянной толокушкой, чтобы капуста выделила как можно больше сока.