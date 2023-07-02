Квашеная капуста: Вот лучший домашний рецепт этого полезного продукта

09:44 2023-07-02

Квашеная капуста - это натуральный пробиотик, который укрепляет нашу иммунную систему и заботится о надлежащей бактериальной флоре.

Поэтому стоит употреблять ее как можно больше. Квашение капусты в домашних условиях гарантирует сохранение ее природных свойств. Сам процесс не сложен, достаточно проверенного рецепта.

Прежде чем приступить к квашению капусты, важно приобрести подходящие овощи.

Лучше всего выбирать капусту с крупным кочаном и компактной структурой, хорошим выбором будет поздний сорт. Мы можем мариновать капусту в большой бочке, ведре и банке поменьше. На рынке есть много емкостей, которые мы можем использовать в зависимости от размера порции, которую планируем приготовить.

Домашняя квашеная капуста - рецепт

Капусту нужно тщательно очистить от лишних листьев, разделить на более мелкие части и мелко нашинковать. Нарезать можно ножом, но это намного быстрее и лучше сделает обычный шинкователь. Если к капусте вы собираетесь добавить морковь и яблоки, их тоже следует очистить и натереть на терке.

Капусту (морковь и яблоко) следует тщательно перемешать с добавлением тмина, черного перца, душистого перца и лавровых листьев.

Затем разложите овощи слоями в пластиковой миске или ведре, пересыпая каждый слой порциями соли (1 столовая ложка соли на 1 килограмм овощей ). Подождите час, чтобы капуста размягчилась.

Следующим шагом будет положить капусту в емкость, в которой мы хотим ее мариновать. Если порция большая, лучше пока делать это постепенно, вымешивая, например, деревянной толокушкой, чтобы капуста выделила как можно больше сока.

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    В емкости следует оставить 4-5 см свободного места, при брожении капуста поднимется.

    Капуста также должна быть полностью покрыта отделившимся соком. Подготовленную массу следует хорошо прижать тарелкой, также стоит положить на него более тяжелый предмет. Накройте его чистой тканью или марлей.

    Процесс брожения занимает около 10 дней. В это время лучше всего хранить емкость с капустой при комнатной температуре. Крышку нельзя открывать первые два-три дня. Когда шинкованная капуста увеличится в объеме, важно выпустить все скопившиеся в ней газы, пробив в ней отверстия, например, ошпаренной деревянной толокушкой.

    С данного момента это следует повторять один раз в день. Благодаря этому капуста не приобретет горечи и будет все время покрыта выделившимся соком.

    Через неделю капуста готова к употреблению. Также можно перложить ее в предварительно ошпаренные банки. Если вы предпочитаете более кислую капусту, продолжите процесс засолки до 10-12 дней. Закрытые банки лучше поставить в холодильник или перенести в холодный подвал.

    Благодаря самостоятельной закваске капусты, вы можете пользоваться ее полезными свойствами круглый год.

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