Жизнь в Англии может показаться дикой для белорусов и россиян

Многие несколько романтизируют Англию, е краем, где вы каждое утро кушаете на завтрак овсянку или бекон, при этом не задумываясь ни о чем другом. В реальности же жизнь вовсе не такая беззаботная, какой может показаться на первый взгляд.

К слову, в Лондоне жизнь и вовсе может быть одной из самых непростых во многих планах, нежели в более мелких городах. Сейчас расскажем вам о нескольких вещах, которые могут стать неприятной неожиданностью для перееховшего туда россиянина.&

Горячая и холодная вода подаются раздельно

В Англии крайне немного смесителей, которые похожи на наши с вами. Там горячая вода и холодная не подаются одновременно, поэтому россияне и украинцы чуть ли не тазиками и пробками закупаются, когда осознают это неудобство.

Сами же англичане скорее ополаскиваются, а не принимают полноценную ванну. Души же как правила в домах в прямом смысле вмурованы в стены.

Она

Может, смотря фильмы о Шерлоке Холмсе или о Британии в целом. Так во, там нередко видно, как герой просто поднимает окно.

Не все к такому привыкают сразу, но со временем привычка приходит. Но есть одно "Но". Такое окно может запросто ударить по вашим пальцам. Одна ошибка - вы сломали один или несколько пальцев. Полечить их может стоить несколько тысяч фунтов.

К слову, эти окна сделаны не из стеклопакетов, а из стекла! При чем окон из стекла там около 70 процентов. Некоторые англичане действительно ходят в верхней одежде по своим квартирам.

Размеры комнат

Как и в Советском Союзе в 20 веке, в Англии в свое время пытались построить максимальное количество жилья на небольшом пространстве.

Когда строили жилье для рабочих и эмигрантов,то там вообще на 8 "квадратах" могли жить по 6-7 человек. В Англии даже кухни могут быть крайне маленькими - по 3-4 квадратных метра.

Паровое отопление

В большинстве британских домов отопление не центральное, паровое. Если хочешь жить в тепле, то тебе стоит встраивать камин.

У нас принято считать, что топят печь лишь на даче, а в Англии это скорее повседневность. Топят там не только обычными дровами, но и торфяными брикетами.

Несложно представить запах, который может стоять вокруг при горении торфа. К слову, в ванной и туалете отопления там может не быть вовсе. Это, можно сказать, обыденность.

Вентиляция

Мы вот говорили о горении торфа, так вот, вентиляция может сгладить эту ситуацию, да не тут то было.

Если вы не сами проектировали дом или не принимали в этом участия, то вентиляцией может стать не сама вентиляция, то приоткрытое окно. Это приводит к сырости, поэтому в магазинах Лондона как горячие пирожки люди разбирают антигрибковые средства.

Это у нас люди ставят принудительную вентиляцию, да ещё с рекуператором, вытяжку над кухней. В Викторианских домах вытяжка и вентиляция заменяется приоткрытым окном. Причём даже зимой.

Неотъемлемым спутником такой беды является сырость. Самый популярный товар в гипермаркетах Лондона - средство против плесени и грибка.