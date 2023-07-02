Художница с помощью татуировок помогает женщинам скрывать шрамы

И если для кого-то шрамы являются проблемой, то на помощь придёт художница Тран Тхи Бич Нгок, также известная как Ngoc Like Tattoo.

Эта мастер художественной татуировки из Вьетнама вот уже более десяти лет оказывает помощь женщинам, которые хотят скрыть шрамы.

Немало клиенток считают татуировки художницы потрясающими.

Также впечатляет то, что дама умеет работать с самыми разными стилями, чтобы удовлетворить вкусы своих заказчиц.