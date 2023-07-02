Дачница со стажем поделилась гарфиком подкормок для выращивания крепкой томатной рассады

Надо дождаться, когда саженцы раскроют полностью семядольные листики. После этого должно пройти три дня, потом делаем первую подкормку.

На литр воды добавляем 2 грамма кальциевой селитры.

Вторую подкормку проводим ровно через неделю. Понадобится препарат Энерген. Его нужно развести с водой, чтобы получилась жидкость цвета слабого чая.

Третий раз подкармливаем рассаду, когда у сеянцев появится 2 пары полноценных листиков.

Готовим раствор для подкормки:на литр воды берем 10 г суперфосфата, можно взять 5 г двойного суперфосфата. Воду нужно взять горячую.

Раствор готовим за день до предполагаемого полива.

Четвертую подкормку выполняем через неделю после третьей. На литр воды нужно добавить 2 г кальциевой селитры.

Последняя подкормка делается, когда выросло 4 пары настоящих листиков. Готовим питательный раствор: на литр воды вносим 10 г суперфосфата или 5 г двойного суперфосфата.

Придерживаясь такого графика подкормок, можно получить жизнеспособную крепкую томатную рассаду, которая даст потом хороший урожай.