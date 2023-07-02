Кулинарка испекла бывшему мужу торт на день рождения и разгневала его нынешнюю пассию

Более того — праздничное лакомство радовало не столько именинника (который не особенно любит сладкое), сколько общих детей наших героев. Они каждый раз помогали маме с выпечкой, предвкушая, в каком восторге будет папа. Вот только на очередной день рождения всё пошло наперекосяк.

Нашей героине позвонила нынешняя пассия её бывшего мужа и сказала, что торт не нужен. Она уже заказала десерт. И если мать семейства отнеслась к этому спокойно, то дети сильно расстроились, что не смогут сделать отцу сладкий подарок.

Поэтому женщина всё-таки возглавила выпечку торта, но нарочно попросила детей сделать его поменьше и попроще.

Ей не хотелось затмевать лакомство, которое заказала девушка бывшего супруга. Более того — в день праздника наша героиня позвонила даме и предложила завезти детский торт пораньше, чтобы его можно было тихонько спрятать в холодильник.

Героине этой истории казалось, что все понимают — этот торт испечён не столько ради именинника, сколько ради его детей, которые так старались. Но девушка раскричалась и наговорила нашей героине немало обидного — якобы она нарочно лезет в их жизнь и не может оставить экс-мужа в покое.

Расстроенную героиню поддерживают пользователи соцсетей.

Вот только советовать тут нечего, остаётся только смириться с тем, что её супруг встречается с чрезмерно ревнивой особой, которая никак не поймёт то, что у любимого до неё была семья. Торт, испечённый детьми, никак не мог испортить вечеринку, но, видимо, некоторые не в состоянии это понять.