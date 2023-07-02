Знающий огородник рассказал, как он борется с тлей на своем дачном участке: 4 простых способа

Итак, для тех, кто устал бороться с тлей, рассказываем секреты из опыта бывалых огородников.

Мыло

Проще средство придумать нельзя. Понадобится любое мыло - хозяйственное, туалетное, зеленое, с дегтем. Натираем брусок на терку и делаем из него крепкий, густой раствор. Растворяем стружку в 10 л воды. Теперь можно проводить опрыскивания зараженных вредителем участков.

Зола

Раздобудьте 2 стакана древесной золы, также нам понадобится кусочек хозяйственного мыла. Можно взять любое жидкое мыло. Заливаем золу горячей водой и ставим на огонь. Варим пол часа. Далее эту жидкость процеживаем и остужаем. В готовую жидкость вливаем еще 10 л. Теперь добавляем мыло. Раствор для обработок готов.

Нашатырь

Нашатырным спиртом вы быстро уничтожите тлю. Это убойное средство, которое к тому же может служить подкормкой для растений. На 10 л воды добавляем 100 мл спирта и 100 г мыла - любого, оно необходимо в качестве прилипателя. Делаем обработки и очень скоро любуемся чистыми растениями без признаков присутствия вредителя.

Сода с йодом

Этим средством вы убьете двух зайцев: уберете тлю и сделаете профилактику от мучнистой росы. Готовим раствор: к 10 л воды подмешиваем 2 ст. л. пищевой соды, 1 ч. л. йода, 100 мл мыла. Теперь опрыскиваем все пораженные растения.