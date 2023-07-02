Знающий огородник рассказал про основные моменты выращивания подсолнухов на даче

Вырастают эти растения очень высокими, учитывайте это при посадке, выбирайте подходящее место сразу.

Цветы не зря называют подсолнечниками, солнце они действительно любят и всегда их головки повернуты в сторону солнечных лучей.

Не высаживайте растения на сквозняках и на сильном ветру, иначе стебель может легко надломиться.

Солнце должно освещать цветы не менее 6-8 часов в сутки.

Оптимальная почва - суглинистая, песчаная, глинистая тоже неплохо. Она должна быть рыхлая, с хорошим дренажом.

Высаживаем в теплую, устойчивую погоду без перепадов температур воздуха и почвы.

Обязательно убираем сорняки, чтобы подсолнухи не конкурировали с сорной травой за пространство, питание, воду.

Алгоритм такой: сначала убираем сорняки, потом обрабатываем землю, потом высаживаем подсолнухи.

Удобряем посадку органикой или комплексными удобрениями, содержащими калий, фосфор, азот.

Не вносите удобрение близко под основание стебля, чтобы не вызвать опадание цветов.

Выполняйте все типовые меры ухода, и у вас получится вырастить высокий красивый подсолнух без особого труда.