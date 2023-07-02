Будущий посол Германии в России: главный конфликт века развернется между США и Китаем

По его мнению, сейчас союзники должны сплотиться, только это поможет им выстоять в противоборстве крупнейших экономик мира.

Ламбсдорф напомнил, что Германия не относится к супердержавам, но и не является мелким игроком. С учетом предстоящего конфликта США и Китая, ФРГ необходимо определиться со своей позицией.

Дипломат подчеркнул, что Германия поддается на манипуляции Китая, поскольку находится в сильной зависимости от этой страны во многих сферах. Это касается закупки готовой продукции и сырья, продаж товаров. В качестве примера он напомнил о масках в пандемию.

Ламбсдорф призвал немецкие компании в Китае учитывать риски конфликта этой страны с США и их возможное влияние на бизнес. Он также указал на выгоды трансатлантического союзничества.

По мнению дипломата, Европа должна сплотиться и занять сторону своего демократического партнера.