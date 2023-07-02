Соскин считает, что летом проще переехать и адаптироваться. Он также уверяет, что Украину ждет «страшная осень».

Что касается контрнаступления украинкой армии, Соскин уверен, что ВСУ не добьются никакого успеха. Причина заключается в том, что у них нет кассетных снарядов, ракет, самолетов и ударных беспилотников, поэтому им просто нечем воевать.

Соскин полагает, что Владимиру Зеленскому следует срочно подписать с российской стороной соглашение о прекращении огня, заключить перемирие и начать подготовку к новым президентским выборам на Украине.

Контрнаступление украинских военных началось 4 июня, но на данный момент ВСУ не удалось добиться успеха. Наступательные операции проходят в трех направлениях: Артемовском, Запорожском, Южно-Донецком.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления украинская армия несет огромные потери.