Цветовод со стажем рассказал о правилах выращивания жасмина в горшке

Для домашнего выращивания подходят не все сорта. Большие кусты, которые благоухают у вас на даче, вряд ли вы посадите дома.

А вот специальные разновидности для комнатного выращивания - сажайте, пожалуйста, без проблем. Дома можно завести крупноцветковый жасмин, полиантус, самбак.

Света жасмину надо много, не менее 6 часов в день, поэтому выставляйте растение на светлый подоконник.

Почвосмесь подбираем дренированную и чуть подкисленную. Подкармливаем цветок органикой. Делаем это раз в 4-6 недель и только с весны до осени. Зимой удобрять не нужно.

Поливать нужно регулярно, но не часто и не обильно. Земля должна оставаться чуть влажной. Достаточно одного полива в неделю.

Зиму растение должно провести в состоянии покоя. Обеспечиваем температуру воздуха около +10 градусов. Так растение отдыхает и готовится к весеннему активному цветению.

Время от времени обрезайте жасмин, поддерживая аккуратную форму и стимулируя рост новых побегов.

Обрезать лучше всего после фазы цветения.