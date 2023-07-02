Выращиваем нарциссы на даче: как правильно сажать и в какое время

Нарциссы довольно неприхотливы к погодным условиям. Они спокойно переносят как жаркую, так и прохладную температуру.

Высаживать их надо осенью, в сентябре или октябре. Почва должна быть прогрета до +15 градусов. Тогда луковицы быстрее отрастят корешки.

Если цветы выращиваются в жарком климате, то для высадки лучше выбрать январь или декабрь.

Рассказываем, как сажать. Нарцисс хорошо себя чувствует там, где много солнца и хороший дренаж.

Выбираем подходящее место, чтобы было хорошо освещенным, растение должно получать хотя бы 6 часов прямого солнца каждый день. Можно посадить нарциссы на склонах.

Вначале рыхлим землю, копаем ямку на 20 см в глубину. Почва не должна быть влажной. Высаживаем цветы группами по 10 штучек.

Между растениями оставляем достаточное "личное" пространство. Нижняя часть луковицы должна быть погружена в землю на глубину в 3 раза больше, чем высота самой луковицы.

При этом у разных сортов цветов бывают разные формы и размеры луковиц. Заглубляем луковичку острым кончиком вверх. После посадки почву уплотняем и хорошо поливаем.