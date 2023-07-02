В Зимбабве гиены заживо съели спящего дома мужчину

Нападение произошло в ночь на понедельник, 16 ноября, в сельском районе Чируманзу. 87-летний Тендай Масека находился в хижине один, когда на него набросилась стая хищников, отметил пресс-секретарь природоохранного ведомства Тинаше Фараво в интервью CNN.

Гиены оттащили Масека примерно на 300 метров от его жилища и съели. В убийстве престарелого мужчины подозревают ту же стаю гиен, которая последнее время нападала на крупный рогатый скот и коз в районе Чируманзу.

Масека похоронили в четверг, 19 ноября. Лесничие уже ведут охоту на опасных хищников. Местных жителей призвали оставаться бдительными, выходить на улицу только в светлое время суток и держать двери и окна домов закрытыми.

Фараво подчеркнул, что это 60-й случай смертельного нападения животных на человека в Зимбабве за 2020 год. По его словам, в стране наступило засушливое время года, поэтому атаки участились: звери стали приходить в жилые районы в поисках еды и воды.

В мае в южноафриканском национальном парке Крюгера гиена похитила добычу иероглифового питона на глазах у туристов. Автор видео утверждает, что за 13 лет работы в парке не видел ничего подобного.