В одной из крупнейших обсерваторий мира обрушился 305-метровый телескоп

Обрушение инструментальной платформы телескопа повредило антенну и окружающие объекты. Пострадавших в результате аварии нет, эксперты оценивают ущерб и возможную экологическую угрозу.

Разрушение конструкции телескопа началось в августе текущего года: оборвался один из вспомогательных тросов, удерживавших телескоп. Трос пробил дыру в антенне. Затем оборвался один из главных тросов платформы.

Специалисты пришли к выводу, что ремонт невозможен, поскольку конструкция стала слишком неустойчивой и может представлять угрозу для рабочих.

Работа обсерватории была полностью остановлена.