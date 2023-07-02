Дачный эксперт рассказал, чем полезны минеральные удобрения для сада и в чем их преимущества

Безусловно, хороши и полезны как органические, так и минеральные удобрения. Использовать при выращивании растений нужно и те, и другие.

У каждого есть свои преимущества, но мы поговорим о плюсах минеральных составов.

Доступны и сбалансированы

Минеральные составы разработаны таким образом, чтобы обеспечивать растения всеми необходимыми веществами в доступной и легко усваиваемой форме.

Смесь подобрана в идеальном соотношении, где все пропорции составлены с учетом особенностей и потребностей конкретных растений.

Как правило, в состав традиционно входят основные питательные элементы, которые нужны для роста и развития, - азот, фосфор, калий.

Можно регулировать пропорции

Разновидностей минеральных удобрений очень много. Можно подобрать идеальный состав для конкретных растений, для определенных климатических условий.

Комплекс можно дополнять по своему усмотрению, можно покупать моноудобрения и составлять из них свое комплексные составы со своими пропорциями.

Подбирая правильное соотношение азота, фосфора, калия, можно влиять на рост и развитие растений, стимулировать их на определенных стадиях вегетации, убирать те или иные проблемы.

Быстрое действие

Минеральные удобрения отличаются быстротой действия. Они мгновенно доставляют питательные вещества в ткани в доступной легко усваиваемой форме.

Такое действие ведет к активному росту, быстрому созреванию урожая.

Контроль и точная дозировка

Минеральные удобрения удобны для точного расчета. Можно составить максимально точную дозировку для подкормки, высчитать все до грамма.

Риск превышения или занижения рекомендуемой нормы почти отсутствует. Количество внесенных питательных элементов легко контролировать.