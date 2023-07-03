Ганг - одна из самых загрязненных рек мира с преувеличением опасный частиц в 1000 раз, и это не преувеличение

В этом нет ничего удивительного: индийцы выбрасывают в Ганг мелкие отходы, сюда же идут стоки канализации с крупных и мелких городов, сюда же впадает ливневая канализация, уносящая с улиц городов тонны отходов.

Сами индийцы берут из Ганга воду для готовки пищи, здесь же купаются и даже чистят зубы, что в большинстве своем не приводит ни к каким последствиям.

Лишь старики и маленькие дети рискуют подхватить в Ганге разные инфекции.

Люди настолько привыкли к постоянной антисанитарии, что их иммунная система научилась давать всему этому отпор.