На китайский новый год в Поднебесной принято есть пельмени

10:42 2023-07-03

Китайские пельмешки напоминают своим внешним видом маленькие слитки золота, являясь тем самым символом благополучия.

Раньше даже считалось, что чем больше пельмешек китаец съест на праздник, тем лучше пройдет его год.

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