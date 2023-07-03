Раньше даже считалось, что чем больше пельмешек китаец съест на праздник, тем лучше пройдет его год.
На китайский новый год в Поднебесной принято есть пельмени
10:42 2023-07-03
Китайские пельмешки напоминают своим внешним видом маленькие слитки золота, являясь тем самым символом благополучия.
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11:28
Наталья Гончарова
Бесплодие не приговор: как женщина после 17 выкидышей стала матерью 4 детей
Жизнь Латины Каур простой не назовешь. В 17 лет ей поставили страшный диагноз - лейкоз, который она смогла побороть, но врач сообщил, что женщина не сможет никогда испытать счастье материнства. К счастью, медик ошибся!
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