Что съесть, чтобы поднять настроение и увеличить мышечную активность

Перечень таких продуктов назвало издание Diario desevilla, сообщает МК.

В ТОП-5 попали фрукты с витамином С, шоколад, рыба, продукты с триптофаном, зеленые листовые овощи.

Продукты, богатые витамином С, действуют как мощные стабилизаторы настроения. Самые ценные в этом отношении - клубника, апельсины, мандарины, грейпфруты, киви или папайя.

Шоколад высвобождает дофамин и, следовательно, другие нейрохимические вещества , связанные с удовольствием, такие как эндорфины, серотонин и фенилэтиламин. Поэтому он хорош для улучшения настроения и, согласно некоторым исследованиям, помогает расслабиться. Но его потребление должно быть умеренным.

Рыба воспоняет недостаток омега-3 кислот.

Эти жирные кислоты необходимы для здоровья, так как они также защищают сердце, повышают работоспособность, помогают уменьшить депрессию и стресс. Таких кислот много в лососе, сардинах, атлантической скумбрии, треске, сельди, озерной форели или консервированном в воде тунце.

Продукты, богатые триптофаном, хорошо включать на ужин. Это - тунец, сардины, курица, индейка, молочные продукты и орехи . Все они являются ингредиентами, которые помогают лучше спать и засыпать.

Зеленые листовые овощи обычно содержат много фолиевой кислоты и витамина В9 , которые помогают клеткам мозга функционировать оптимально.

Ежедневное потребление брокколи, моркови, купусты, шпината обеспечивает питательные вещества, такие как магний и цинк, которые способствуют расслаблению, уменьшают беспокойство и делают нервную систему сбалансированной.