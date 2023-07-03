Уход за внуками омолаживает: правда или миф дали ответ исследователи

Специалисты из Университета Вены и Университета Флоренции задались вопросом: действительно ли забота о внуках помогает чувствовать себя моложе своего фактического возраста.

Австрийские и итальянские ученые опросили почти 8 тысяч человек в возрасте от 50 до 85 лет, и выяснили, что это всего лишь миф.

В новом исследовании ученые дважды (с разницей в несколько лет) опросили одних и тех же пожилых людей о том, чувствуют ли они себя моложе или старше своего возраста. Оказалось, что появление внуков не повлияло на результаты, сообщает Вокруг Света.

«Это первое исследование, в котором рассматривались одни и те же люди до и после того, как они начали заботиться о детях с точки зрения влияния на субъективный возраст», — заявила один из авторов исследования Валерия Бордоне.

Эксперимент показал: забота о внуках не заставляет бабушек и дедушек чувствовать себя моложе своего фактического возраста.

По мнению специалистов, правильнее будет считать, что пожилые люди, которые и так чувствуют себя моложе своего возраста, стремятся больше заботиться о детях.

Хотя в этом правиле есть исключение. Как показало исследование, если пожилые люди присматривали за чужими детьми, то на самом деле чувствовали себя немного моложе.

Возможно, это происходило от того, что дети друзей или соседей не были лишним напоминанием о старости, как это происходит с родными внуками.