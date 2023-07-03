Дачный эксперт объяснил, почему садовые режущие инструменты всегда должны быть острыми

Если вы занимаетесь садоводством серьезно и углубленно, у вас обязательно будет на даче садовый инструмент для обрезки.

Постарайтесь добиться идеальной остроты от режущих поверхностей, это важно для правильного проведения различных садоводческих манипуляций по уходу за растениями.

К садовому оборудованию для обрезки относят секаторы, садовые ножницы, пилы, всевозможные ножи.

Их всегда нужно добросовестно затачивать, ведь качественно обрезать деревья и кусты можно только острым инструментом.

Заточкой занимаются сами садоводы, если хватает для этого соответствующих навыков и специального оборудования, либо сервисные садоводческие центры.

До и после обрезки обязательно нужно чистить и обрабатывать лезвия дезинфицирующими материалами. Не допускайте появления ржавчины.

Почему так важно, чтобы режущие поверхности сохранялись острыми?

Острые инструменты делают чистые, аккуратные, ровные и точные надрезы, после которых растение, получающее травму, быстрее восстанавливается.

Раны быстрее затягиваются, снижается риск получения инфекционного заражения, деревья и кусты получают меньший стресс.

Тупые поверхности вызывают более серьезные повреждения с рваными, раздавленными краями, с зазубринами и шероховатостями.

Заживать такие раны будут долго, и при этом возможны осложнения.

Также не менее важно учитывать следующий факт: обрезка тупыми ножницами значительно усложняет работу самому садоводу, требуя от него максимальных усилий, вызывая большую нагрузку на руку и запястье, провоцируя быструю усталость.

Инструменты с тупыми поверхностями чаще соскальзывают и повышают риск возникновения травмоопасных ситуаций для садовода.