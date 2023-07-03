Знающий садовод перечислил необходимые условия для успешного разведения ежевичных кустов

15:46 2023-07-03

Ароматная, с особенным неповторимым вкусом, ежевика давно стала любимицей садоводов. При должном уходе ягода вырастает крупная и сочная, а урожай в целом получается обильный - хватает и поесть, и заготовить.

Сначала про свет. Подбирайте самое солнечное место на даче, укрытое от холодного ветра. Можно посадить ее у забора, изгороди, вдоль стены дома.

Когда ягода начинает созревать, придется прикрывать ее от прямых лучей солнца, рядом со стеной дома легче соорудить затеняющий барьер.

Кроме того, в процессе роста увеличивающиеся кусты нужно будет обеспечить надежной опорой, особенно стелющимся сортам.

Два препятствия для успешного развития ежевики - это низкая температура и избыточная влага.

Поэтому высаживать кустарники в низменностях категорически не рекомендуется, там почти все время холодно и сыро.

Почва, на которой будет расти ежевика, должна быть плодородной, чуть подкисленной. Лучший выбор - суглинистый дренированный грунт.

Плохо, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. Желательно, чтобы между корнями ежевики и подземными потоками был промежуток в несколько метров.

В качестве удобрения выбираем сухой суперфосфат и сульфат калия. Вносим препараты осенью, опираясь на инструкцию.

У ствола растение надо замульчировать перегноем, подготовив слой в несколько сантиметров.

Поливать ежевику надо не часто. Если вы живете в засушливом регионе, то делайте это дважды в неделю.

В умеренно-влажном климате нужны более редкие поливы, ориентироваться надо по состоянию почвы.

Высаживание лучше планировать на раннюю весну. За сезон кусты наберутся сил, подрастут, зимой они легко перенесут морозы.

Показать следующие комментарии
Фото