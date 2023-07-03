Знающий садовод перечислил необходимые условия для успешного разведения ежевичных кустов

Сначала про свет. Подбирайте самое солнечное место на даче, укрытое от холодного ветра. Можно посадить ее у забора, изгороди, вдоль стены дома.

Когда ягода начинает созревать, придется прикрывать ее от прямых лучей солнца, рядом со стеной дома легче соорудить затеняющий барьер.

Кроме того, в процессе роста увеличивающиеся кусты нужно будет обеспечить надежной опорой, особенно стелющимся сортам.

Два препятствия для успешного развития ежевики - это низкая температура и избыточная влага.

Поэтому высаживать кустарники в низменностях категорически не рекомендуется, там почти все время холодно и сыро.

Почва, на которой будет расти ежевика, должна быть плодородной, чуть подкисленной. Лучший выбор - суглинистый дренированный грунт.

Плохо, если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. Желательно, чтобы между корнями ежевики и подземными потоками был промежуток в несколько метров.

В качестве удобрения выбираем сухой суперфосфат и сульфат калия. Вносим препараты осенью, опираясь на инструкцию.

У ствола растение надо замульчировать перегноем, подготовив слой в несколько сантиметров.

Поливать ежевику надо не часто. Если вы живете в засушливом регионе, то делайте это дважды в неделю.

В умеренно-влажном климате нужны более редкие поливы, ориентироваться надо по состоянию почвы.

Высаживание лучше планировать на раннюю весну. За сезон кусты наберутся сил, подрастут, зимой они легко перенесут морозы.