Анютины глазки на дачном участке: особенности выращивания и уход

Познакомьтесь с нехитрыми правилами выращивания анютиных глазок.

Куда посадить

Самое лучшее место - это там, где будет прохладно, но светло. Удачное расположение клумбы - немного затененный участочек. Подойдет местечко возле молодых деревьев, которые еще не могут давать большую тень из-за недостаточно густой кроны.

Подготовка почвы

Можно приобрести землю в магазине, в которой уже будет добавлено все необходимое для анютиных глазок. Есть такие универсальные смеси для горшечных цветов. Добавляем в покупной грунт немного песка. Если есть желание, готовим почвосмесь своими руками, внося удобрения и составные элементы по своему усмотрению.

Нюансы полива

Анютиным глазкам подойдет классический вариант полива - умеренный и не обильный. Не нужно переливать растения и нельзя давать им засохнуть - правила очень простые. Идеальный вариант полива - через день, совмещая с рыхлением на другой день после увлажнения. При таком подходе даже сильная летняя жара растениям не страшна.

Подкормка

Тут тоже не нужно изобретать велосипед. Берем обычную древесную золу, полученную после сгорания осины, сосны, ели, березы или любых других деревьев. Вносим в сухом виде по почве или готовим жидкую подкормку и поливаем.