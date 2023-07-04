Дачный эксперт дал советы по выращиванию сельдерея на садовом участке

Корневой сельдерей высаживают на рассаду уже в середине февраля. В середине марта будет поздно.

Такая ранняя посадка нужна, потому что у растения очень длинный вегетационный период - 120-190 дней. Сеем семена в хорошо увлажненную почву.

Для черешкового сельдерея лучше выбирать суглинки или глинистые почвы, хорошо впитывающие и удерживающие влагу, но с хорошим дренажом.

При капельном орошении можно посадить растение в легкой песчаной почве. Перед высадкой рассады нужно заранее подготовить грядку. Листовой сельдерей любит расти в полутени.

Поливать надо часто, обязательно время от времени рыхлим землю, чтобы не образовывалась плотная корка на поверхности. Такое бывает от частых поливов.

Окрепший сельдерей нуждается в окучивании. Но это относится лишь к листовым сортам.

Возле сельдерея можно посадить томаты, огурцы, салат, шпинат, свеклу. Эти растения будут хорошо уживаться.

Особую пользу сельдерею принесут высаженные рядом зеленый лук и кустовая фасоль. А вот картошку, кукурузу, петрушку, морковь возле сельдерея растить не стоит.

Хорошая дружба получается у сельдерея с капустой: он отпугивает белых бабочек-капустниц, а капуста выступает стимулятором роста для корнеплода.