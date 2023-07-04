Дачный эксперт рассказал о хитростях успешного разведения пекинской капусты без горечи

Если уход за пекинской капустой осуществляется неправильно, можно получить урожай со горьким вкусом. Рассказываем, как не допустить такого результата.
Выращивать "пекинку" можно рассадой. В целом проблем с разведением нет, растение хорошо переносит холодные погоды.
Созревает капуста за короткий срок, чтобы получились зрелые кочаны, понадобится 60-80 дней. За сезон вы можете успеть вырастить два урожая.
Первый пойдет на еду, второй можно пустить на зимние запасы.
Пекинская капуста хорошо себя чувствует в рыхлой питательной почве. Для приготовления почвосмеси берем одну часть компоста и две части кокосового субстрата.
Второй вариант: торф и дерн, взятые в ранвых долях.
В целом, главные условия для роста и процветания капусты - обилие света, влаги и прохлады. Тенистые участки ей не по нраву, без света вилочки вырастут рыхлыми и горькими.
Поливаем пекинскую капусту только теплой водой, обильно и каждую неделю. Подкормки ей тоже пойдут на пользу. Но важно помнить о том, что "пекинка" активно накапливает нитраты.
Проблему можно решить внекорневыми удобрениями. Делаем обработку во второй половине вегетационного периода. Даем монофосфат калия по листьям.
Некоторые дачники задаются вопросом: надо ли убирать внешние листья пекинской капусты. Они тоже очень нежные и вкусные, и содержат много полезных веществ.
Поэтому удалять эти листочки надо лишь в том случае, если они начали гнить или завяли.
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