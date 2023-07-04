Дачный эксперт рассказал о хитростях успешного разведения пекинской капусты без горечи

Если уход за пекинской капустой осуществляется неправильно, можно получить урожай со горьким вкусом. Рассказываем, как не допустить такого результата.

Выращивать "пекинку" можно рассадой. В целом проблем с разведением нет, растение хорошо переносит холодные погоды.

Созревает капуста за короткий срок, чтобы получились зрелые кочаны, понадобится 60-80 дней. За сезон вы можете успеть вырастить два урожая.

Первый пойдет на еду, второй можно пустить на зимние запасы.

Пекинская капуста хорошо себя чувствует в рыхлой питательной почве. Для приготовления почвосмеси берем одну часть компоста и две части кокосового субстрата.

Второй вариант: торф и дерн, взятые в ранвых долях.

В целом, главные условия для роста и процветания капусты - обилие света, влаги и прохлады. Тенистые участки ей не по нраву, без света вилочки вырастут рыхлыми и горькими.

Поливаем пекинскую капусту только теплой водой, обильно и каждую неделю. Подкормки ей тоже пойдут на пользу. Но важно помнить о том, что "пекинка" активно накапливает нитраты.

Проблему можно решить внекорневыми удобрениями. Делаем обработку во второй половине вегетационного периода. Даем монофосфат калия по листьям.

Некоторые дачники задаются вопросом: надо ли убирать внешние листья пекинской капусты. Они тоже очень нежные и вкусные, и содержат много полезных веществ.

Поэтому удалять эти листочки надо лишь в том случае, если они начали гнить или завяли.