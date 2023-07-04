Дачный эксперт рассказал о хитростях успешного разведения пекинской капусты без горечи

01:33 2023-07-04

Чтобы "пекинка" росла нежной, сочной и вкусной, запомните несколько простых правил выращивания. Опытный дачник объяснил, как избежать появления горьких плодов.

Если уход за пекинской капустой осуществляется неправильно, можно получить урожай со горьким вкусом. Рассказываем, как не допустить такого результата.

Выращивать "пекинку" можно рассадой. В целом проблем с разведением нет, растение хорошо переносит холодные погоды.

Созревает капуста за короткий срок, чтобы получились зрелые кочаны, понадобится 60-80 дней. За сезон вы можете успеть вырастить два урожая.

Первый пойдет на еду, второй можно пустить на зимние запасы.

Пекинская капуста хорошо себя чувствует в рыхлой питательной почве. Для приготовления почвосмеси берем одну часть компоста и две части кокосового субстрата.

Второй вариант: торф и дерн, взятые в ранвых долях.

В целом, главные условия для роста и процветания капусты - обилие света, влаги и прохлады. Тенистые участки ей не по нраву, без света вилочки вырастут рыхлыми и горькими.

Поливаем пекинскую капусту только теплой водой, обильно и каждую неделю. Подкормки ей тоже пойдут на пользу. Но важно помнить о том, что "пекинка" активно накапливает нитраты.

Проблему можно решить внекорневыми удобрениями. Делаем обработку во второй половине вегетационного периода. Даем монофосфат калия по листьям.

Некоторые дачники задаются вопросом: надо ли убирать внешние листья пекинской капусты. Они тоже очень нежные и вкусные, и содержат много полезных веществ.

Поэтому удалять эти листочки надо лишь в том случае, если они начали гнить или завяли.

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