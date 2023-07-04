Tesla потерпела крах в прошлом квартале, а китайская BYD показала еще лучше

В период с апреля по июнь BYD (BYDDF) продала более 700 000 автомобилей, что почти вдвое превышает количество, проданное в том же квартале прошлого года, и установило новый квартальный рекорд.

В воскресенье Tesla (TSLA) объявила о достижении своих лучших квартальных результатов.

Компания произвела почти 480 000 автомобилей и поставила более 466 000.

В июне BYD, поддерживаемая Уорреном Баффетом, продала в общей сложности 253 046 новых автомобилей energy, что на 89% больше, чем год назад, согласно отчету компании, опубликованному в воскресенье.