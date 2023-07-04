Кристиан Бейл славится тем, что ради своих ролей он был готов на все

Диету Бейла не контролировали диетологи. Он же был готов и дальше истязать себя, но продюсер и режиссер фильма взбунтовались.

Они смогли достучаться до Кристиана и сказать ему, что пора заканчивать с диетой.

В «Машинисте» он весил около 45 килограмм, а сразу после этого фильма Бэйл приступил к съёмкам «Бэтмэна». Для роли Брюса Уэйна он поправился до 95 килограмм.

Конечно, такие стрессы с весом не проходят бесследно, и уже более 5 лет Бэйл таким экстремальным преображением не занимается, но с гримом и причёской, порой, удивляет.

Это прекрасно, когда актёр не боится выглядеть в кадре и на сцене совершенно по-разному. Правда, какие-то рамки должны быть.