Роль Джокера сводила с ума не только Джареда Лето, но и Хита Леджера

Хит в течение месяца был затворником: он жил в гостиничном номере и вел дневник.

Сначала записи были сделаны от лица Леджера, который наблюдал за своим персонажем, а затем руководство над мыслями актера взял на себя Джокер.

К сожалению, Хиту не удалось увидеть своего героя на большом экране. Артист умер от передозировки: его убило сочетание снотворного и болеутоляющих.

Многие фанаты Хита были уверены, что в смерти их кумира был виноват Джокер: актер настолько вжился в роль, что ему стало сложно отделять реальность от вымысла.

Именно поэтому, по их словам, Леджер и начал без разбору употреблять запрещенные и лекарственные препараты.

Несмотря на печальный конец, усилия Хита оправдались: его Джокер подарил ему «Оскара». Посмертно.